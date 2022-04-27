Вашингтон, 27 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Вашингтон выделит Грузии $35 млн на укрепление обороны. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Госдепом США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Грузия получит $35 млн, включая комплекты боевого снаряжения бригады, систему защиты от беспилотников, передовую систему тактических данных полевой артиллерии, средства мобильности и киберзащиту», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В Госдепе также сообщили, что сообщили в Конгресс США о необходимости оказать военную поддержку союзникам НАТО, которые передали из своих резервов вооружение Украине. Помощь предусматриваться, чтобы они поддерживали и укрепляли «возможности сдерживания».