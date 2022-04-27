Порт-о-Пренс, 27 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Гаити исключили возможность повышения цен на топливо, поскольку в стране наблюдается жесткое нормирование и длинные очереди у АЗС. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Министерство культуры и связи сообщило, что новая партия топлива должна быть поставлена «не позднее конца недели», и пресекло слухи о том, что дефицит связан с намерением повысить розничные цены.

Ведомство также напомнило, что правительство либерализовало импорт нефтепродуктов, что означает, что ответственность теперь несут дистрибьюторы. При этом представители министерства подчеркнули, что они будут внимательно следить за развитием ситуации в Европе.