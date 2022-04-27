Оренбург, 27 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. От налогоплательщиков Оренбургской области в консолидированный бюджет России в I квартале 2022 года поступило 176,6 млрд рублей налоговых доходов. Это на 78,1% (77,4 млрд рублей) больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе УФНС по региону.

УФНС по Оренбургской области Налоговые поступления

Поступления в федеральный бюджет составили 145,3 млрд рублей. Рост — 86,8% (67,5 млрд рублей) по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Специалисты налоговой службы объяснили рост показателей увеличения поступлений по налогам и сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами — на 94,2%, налогу на добавленную стоимость — на 70,5%, налогу на прибыль организаций – на 85%, акцизам на нефтепродукты – вдвое.

Значительный рост поступлений (в два раза) сложился по отраслям «добыча полезных ископаемых», в полтора раза — по «обрабатывающим производствам» и в 2,3 раза — по «торговле оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».