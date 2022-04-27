Москва, 27 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры в регионах будет и дальше поддерживаться со стороны федерального центра. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сегодня важной задачей у субъектов является завершение строительства намеченных объектов. Нельзя плодить недострой, незавершёнку, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся. И федерация оказывает помощь субъектам: мы не сокращаем ассигнования на софинансируемые мероприятия и, кроме того, выделяем дополнительные средства на то, чтобы достроить те региональные социальные проекты, которые ранее были начаты», — заявил Силуанов.

На эти цели, по его словам, выделяется дополнительно в бюджете более 30 млрд рублей.

«Важно регионам более активно взаимодействовать с федеральными структурами с тем, чтобы не допускать недостроя и обеспечивать в полном объёме финансирование строительства», — указал он.