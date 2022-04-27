Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ предложила начать системное реформирование контрольно-надзорной деятельности, передает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

«Мне кажется, пора сделать более серьезные шаги в области контрольно-надзорной деятельности и заняться системным реформированием этой сферы», — сказала спикер, уточнив, что в Совете Федерации готовят такие предложения правительству РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России действует мораторий на проверки бизнеса, но, несмотря на это, в Совет Федерации продолжают поступать сообщения из разных субъектов страны о продолжении административных проверок. Валентина Матвиенко призвала прекратить «кошмарить» бизнес в регионах.

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