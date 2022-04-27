Пенза, , 12:47 — REGNUM В Пензенской области 16 предприятий приняли участие во флешмобе «Мы работаем». Всего к акции подключились 83 региона России, сообщает пресс-служба правительства области.

Флешмоб «Мы работаем» Pnzreg. ru

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Сотрудники пензенских предприятий в рамках акции рассказали о произошедших изменениях в работе, отметив, что нынешняя экономическая ситуация дала новые возможности для роста, а не остановила производство.

«Наши предприятия наращивают объемы производства даже в условиях санкций. В Пензенской области разработана система мер поддержки малого и среднего бизнеса, которая наряду с федеральными мерами, помогает предпринимателям развивать свое дело», — подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Бековском районе Пензенской области на 200 гектарах леса расположен кленопровод — самая крупная в Европе автоматизированная система сбора сока по трубам. В системе занято свыше 25 тыс. кленов и она является щадящей, и не вредит деревьям.

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