Ипатово, Ставропольский край, , 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае предстанут перед судом мать и сын, являющиеся собственником и генеральным директором элеватора в Ипатовском районе. Их обвиняют в самоуправстве и растрате имущества на сумму более 385 млн рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила краевая прокуратура, сообщили 27 апреля в ведомстве.

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По данным следствия, обвиняемые незаконно удерживали на элеваторе 39 тысяч тонн зерна пшеницы, принадлежавшей аграрным предприятиям Ставропольского края. Когда в рамках следствия на указанную сельхозпродукцию судебные приставы наложили арест, злоумышленники продали 8,8 тыс. тонн пшеницы, нанеся аграриям ущерб на сумму свыше 385 млн рублей.

По данным прокуратуры, ущерб сельхозпредприятиям будут возмещать из имущества обвиняемых, на которое в настоящее время наложен арест. Стоимость арестованного имущества составляет 394 млн рублей.