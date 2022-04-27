София, , 12:37 — REGNUM Правительство Болгарии было готово к прекращению поставок газа из России, сокращения газоснабжения для потребителей не будет. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр республики Кирил Петков.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газпром заявил о своем намерении прекратить поставки газа. Болгарское правительство готово к такому сценарию. Сокращения снабжения газом потребителей никоим образом не будет», — сказал он в эфире телеканал NOVA.

По его словам, у властей Болгарии есть «четкий план действий, включающий готовый план поставок из альтернативных источников».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром экспорт» не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля, в связи с этим с 27 апреля поставки этим компаниям остановлены.