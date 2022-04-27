Москва, , 12:36 — REGNUM Польша и Болгария достаточно сильно зависят от российского газа, и заменить в 2022 году объемы поставок будет проблематично, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«Возможно, сейчас данные страны перейдут к виртуальному реверсу, как это делает, например, Украина. Кроме того, например, Польша на горизонте ближайших двух лет сможет заменить российский газ норвежским.

Скорее всего, остальные государства Евросоюза вряд ли последуют примеру этих стран, поскольку для потребителей новая схема оплаты газа не отличается от старой, и операции все равно будут осуществляться в валюте.

Таким образом, по прогнозам, основная часть клиентов Газпрома согласится с новой схемой оплаты, а цены будут удерживаться вблизи текущих повышенных уровней», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля Газпром прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за того, что компания не получила платежи от этих стран за поставки газа в апреле.

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