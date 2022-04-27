Москва, 27 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Выдающийся аналитик внешней разведки СССР, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом 27 апреля сообщил информированный источник.

Thesun.ie Николай Леонов

«Не стало Николая Сергеевича Леонова — выдающегося аналитика отечественной внешней разведки», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, Николай Леонов родился 22 августа 1928 года и после окончания МГИМО работал в Издательстве иностранной литературы переводчиком испанского языка, а с 1958 года стал работать в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР и затем получил рекомендацию для работы во внешней разведке.

Также с 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике под прикрытием 3-го секретаря посольства. Во время работы в Центре выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Перу, Панаму, Никарагуа, Афганистан и другие страны. В 1971 году Леонов стал заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки. В сентябре 1983 года был назначен заместителем начальника разведки, а в 1990–1991 годах — главой аналитического управления КГБ СССР, после развала Советского Союза Леонов ушел из КГБ.