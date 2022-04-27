Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В российских регионах появились дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию. Об этом 27 апреля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр рассказал, что по итогам 2021 года и начала 2022 года у регионов появился задел для реагирования на вызовы.

«Но мы видим, что ситуация меняется, и у субъектов РФ появляются дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию», — сказал он, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

По его словам, приоритетами в помощи станут меры по созданию рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся граждан, содействию предпринимателям в условиях разрыва связей.