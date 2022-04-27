Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В российских регионах появились дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию. Об этом 27 апреля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Министр рассказал, что по итогам 2021 года и начала 2022 года у регионов появился задел для реагирования на вызовы.

«Но мы видим, что ситуация меняется, и у субъектов РФ появляются дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию», — сказал он, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

По его словам, приоритетами в помощи станут меры по созданию рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся граждан, содействию предпринимателям в условиях разрыва связей.