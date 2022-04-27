Красноярск, 27 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 27 апреля действует три лесных пожара на площади 157 га – в Нижнеингашском, Тасеевском и Шушенском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

В тушении принимают участие 65 человек, задействовано десять единиц техники. Все три лесных пожара локализованы, подчеркнули в минлесхозе, добавив, что населённым пунктам огонь не угрожает.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали десять лесных пожаров на общей площади 99 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде муниципалитетов в центре и на юге Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Читайте также: В Хакасии потушили два лесных пожара