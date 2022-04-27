Москва, , 12:34 — REGNUM Кондитерская фабрика «Победа» выразила готовность производить больше шоколада для россиян, чтобы справиться с дефицитом шоколадной продукции в случае ухода иностранных производителей. Компания уверена, что сможет заменить импортный шоколад отечественной продукцией, не уступающей по качеству. В этом вопросе «Победа» полагается на свой более чем 20-летний опыт существования на российском рынке и собственное производство, оснащенное современным оборудованием.

Цех кондитерской фабрики «Победа» © Кондитерская фабрика «Победа»

Кондитерская фабрика уже производит несколько линеек шоколада премиум-качества, а также шоколад без сахара, шоколадные конфеты и жевательный мармелад. На территории России, в Московской области, располагаются 2 фабрики с современным оснащением, которые в случае роста спроса готовы наращивать производственные мощности, чтобы удовлетворить запросы потребителей.

На сегодняшний день большинство иностранных компаний продолжают производить свою продукцию в России и лишь некоторые заявили о приостановке рекламной активности и инвестиций. В кондитерской категории поставки своей продукции остановили Lindt& Sprüngli, Fazer, а также о прекращении производства и продажи в России товаров под брендами KitKat и Nesquik заявил Nestle. Пока все товары перечисленных компаний присутствуют на полках магазинов, но новых поставок от производителей в будущем не ожидается.

Ольга Муравьева, совладелица и генеральный директор Кондитерской фабрики «Победа»:

«Кондитерская фабрика «Победа» готова приложить все усилия, чтобы закрыть потребности россиян в качественном и вкусном шоколаде, благодаря высокому профессионализму, развитой культуре производства и высокомотивированному персоналу. У нас более 20 лет опыта производства шоколада высокого качества, превосходящего большинство зарубежных аналогов в массовом сегменте. У фабрики превосходный парк оборудования, даже более нового, чем-то, на котором работают иностранные производители. Технологические и рабочие процессы на фабрике полностью отлажены, при этом фабрика продолжает развиваться в направлении бережливого производства. Качество шоколада «Победа» подтверждается постоянно растущим экспортом в зарубежные страны и расширяющейся географией экспорта. Кроме всеми любимого шоколада Горький 72% фабрика «Победа» – пионер в выпуске полезных продуктов, шоколада и конфет без сахара и с функциональными добавками. А еще в этом году фабрика запустила линию по производству шоколадных масс под маркой «Амаре» для предприятий малого и среднего бизнеса.

В рамках импортозамещения в текущем году фабрика планирует инвестировать в дополнительное оборудование 200 миллионов рублей. В случае дальнейшего роста спроса, «Победа» готова нарастить инвестиции и увеличить парк оборудования, производственные площади для размещения оборудования уже построены.

Швейцарский подход к качеству шоколада означает в первую очередь полный контроль за вкусом производимого шоколада при максимальной точности выполнения рецептуры. То есть от партии к партии вы не заметите разницы во вкусе. Именно такой подход мы внедряем и культивируем в «Победе”»