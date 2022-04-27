Москва, , 12:31 — REGNUM Роскосмос ведёт активные работы по восполнению боевого арсенала, поэтому сотрудники не уходят в отпуск. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Разработки Роскосмоса Roscosmos.ru

«Сейчас самое главное — это должным образом организовать восполнение арсеналов, потому что арсеналы достаточно активно тратятся, все работы по восполнению развернуты», — уточнил он.

Глава госкорпорации добавил, что мобилизационный период в Роскосмосе идёт с 24 февраля, когда Россия объявила о начале проведения спецоперации на Украине.

«У нас мощный мобилизационный период идет, никто у нас в отпуска не уходит. Я запретил все отпуска с 24 февраля, поэтому все заводы у нас работают сейчас на полную мощь», — сообщил Рогозин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин после просьбы руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Главной целью спецоперации глава государства назвал освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида.