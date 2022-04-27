Париж, , 12:31 — REGNUM Как уже несколько раз случалось в последние недели, новое облако песка из Сахары затронет часть Франции, передает BFM TV.

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По прогнозам, облако песка должно коснуться юго-запада Франции, а затем достичь региона Бретань.

С начала 2021 года подобное явление наблюдалось несколько раз. Самый поразительный случай произошел в феврале, когда небо во многих французских городах стало красным. Подобные явления затем произошли в марте и апреле. Это явление вызвано горячими ветрами, нагруженными песчаной пылью из пустыни Сахара.