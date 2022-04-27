Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поручила региональным парламентам держать на особом контроле мораторий на проведение проверок предпринимателей в субъектах России и не кошмарить бизнес. Она заявила это 27 апреля на заседании Совета законодателей РФ, посвященном Дню российского парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Матвиенко, Совет Федерации провел мониторинг реализации моратория на проверки предпринимателей в регионах России.

«По полученным от регионов данным, количество проверок снизилось в семь раз. Снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для бизнеса. Но, тем не менее, то с одного, то с другого региона приходят сигналы о попытках контроля надзорных органов, под тем или другим видом прийти в бизнес, кошмарить, проверять», — сказала Матвиенко и поручила региональным парламентам особо держать на контроле этот вопрос.

«Давайте дадим бизнесу настоящую свободу в это непростое время», — призвала Валентина Матвиенко.

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