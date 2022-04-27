Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поручила региональным парламентам держать на особом контроле мораторий на проведение проверок предпринимателей в субъектах России и не кошмарить бизнес. Она заявила это 27 апреля на заседании Совета законодателей РФ, посвященном Дню российского парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По словам Матвиенко, Совет Федерации провел мониторинг реализации моратория на проверки предпринимателей в регионах России.

«По полученным от регионов данным, количество проверок снизилось в семь раз. Снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для бизнеса. Но, тем не менее, то с одного, то с другого региона приходят сигналы о попытках контроля надзорных органов, под тем или другим видом прийти в бизнес, кошмарить, проверять», — сказала Матвиенко и поручила региональным парламентам особо держать на контроле этот вопрос.

«Давайте дадим бизнесу настоящую свободу в это непростое время», — призвала Валентина Матвиенко.