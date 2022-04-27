Чебоксары, 27 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Чувашским хлебопекарным предприятиям значительно увеличат бюджетную поддержку: если в 2021 году на эти цели из федеральной казны направлено около 29 млн рублей, то в 2022 году предусмотрено 45 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили 27 апреля на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хлеб

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов проинформировал, что государственная поддержка хлебопекарям оказывается в рамках федерального решения.

«Предоставление хлебопекарным предприятиям господдержки из бюджета республики в форме субсидии на возмещение части затрат из расчёта 2,5 тыс. рублей на производство и реализацию одной тонны произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В прошлом году эта сумма была 2 тыс. рублей на тонну», — сказа глава аграрного ведомства.

Он также сообщил, из федеральной казны в 2022 году чувашским хлебопекарям предусмотрено 45,093 тыс. рублей господдержки, в то время как в 2021 году было направлено 28,932 млн рублей.

Напомним, что средства выделяются для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочную продукцию.