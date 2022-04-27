Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Регионы России имели финансовый задел, позволивший реагировать на новые вызовы. Об этом 27 апреля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Итоги прошлого года и начала текущего года говорят о созданном финансовом заделе в субъектах РФ, который позволяет субъектам реагировать на новые вызовы. С начала года доходная база в 83 регионах увеличилась на 27%, остатки выросли на 41% и достигли более 3 трлн рублей», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

Он добавил, что госдолг остался стабильным. Однако, по словам Силуанова, ситуация меняется, поэтому у регионов появились дополнительные потребности.