Ханты-Мансийск, , 12:27 — REGNUM В Югре за сутки на 27 апреля госпитализировали 23 больных с COVID-19, 76 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, на 16 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 12.

С начала пандемии в Югре к 27 апреля насчитывается 209 234 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 929 пациентов, 2539 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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