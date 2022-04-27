* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 12:35 — REGNUM Вооружённые силы Ирака совместно с отрядами правительственного ополчения предотвратили нападение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук. Об этом 27 апреля сообщает Shafaq.

Армия Ирака Tasnimnews.com

По данным журналистов, террористы планировали нападение на блокпост армии в районе Хавиджа. Отряд боевиков был заранее обнаружен и уничтожен.

Также армия предотвратила нападение террористов на деревню Мансур, также расположенную в провинции Киркук.

В результате действий силовиков были ликвидированы не менее десяти террористов.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.