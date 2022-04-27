Москва, 27 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Внутрироссийские чемпионаты по художественной гимнастике могут быть интереснее любых международных стартов. Об этом 27 апреля заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Gs.by Алина Кабаева

«Уровень развития художественной гимнастики в России такой, что многие талантливые девочки не пробиваются на мировую арену», — цитирует Кабаеву ТАСС.

По её словам, если соревнования внутри страны проводить шире, то они будут интереснее, чем любые международные турниры.

«Наверное, не во всех видах спорта это так, но для художественной гимнастики это факт», — добавила она.

Напомним, 7 марта Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.