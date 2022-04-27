Москва, , 12:27 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 537 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 27 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 566 693 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 759 014.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 16 человек.

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