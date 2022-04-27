Москва, 27 апреля 2022, 12:27 — REGNUM Регионам нужно сосредоточиться на приоритетах тратах на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Антон Силуанов
Антон Силуанов
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что в условиях беспрецедентного давления санкционного на что необходимо регионам концентрировать ресурсы — это на создании рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся граждан, содействии предпринимателям в условиях разрыва хозяйственных связей, а также полном выполнении социальных программ и обязательств государства», — заявил Силуанов.