Москва, , 12:27 — REGNUM Регионам нужно сосредоточиться на приоритетах тратах на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что в условиях беспрецедентного давления санкционного на что необходимо регионам концентрировать ресурсы — это на создании рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся граждан, содействии предпринимателям в условиях разрыва хозяйственных связей, а также полном выполнении социальных программ и обязательств государства», — заявил Силуанов.