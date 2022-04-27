Москва, 27 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Регионам нужно сосредоточиться на приоритетах трат на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы считаем, что в условиях беспрецедентного давления санкционного на чем необходимо регионам концентрировать ресурсы — это на создании рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся граждан, содействии предпринимателям в условиях разрыва хозяйственных связей, а также полном выполнении социальных программ и обязательств государства», — заявил Силуанов.