Самара, 27 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сложившиеся экономические условия открыли новые возможности для производителей кондитерских изделий в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Отдел пресс-службы и взаимодействия со СМИ управления информационной политики администрации Тамбовской области Молодые кондитеры представляют свои творения

Сообщается, что в прошлом году в регионе было произведено свыше 59 тысяч тонн шоколада и кондитерских изделий.

В 2022 году объемы производства самарские предприятия намерены увеличить. Так, одно из предприятий готово заместить импорт: здесь работают четыре высокопроизводительных линий по производству итальянских хлебцов, бисквитных рулетов и мини рулетов, а также две линии по производству маффинов.

Отмечается, что сотрудники предприятия уже наладили производство собственных начинок и полуфабрикатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены расширять сотрудничество с Белоруссией.