Симферополь, , 12:26 — REGNUM Более 100 тысяч граждан Украины въехали в Крым за период с марта 2022 года, данные опубликовало пограничное управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

По данным ведомства, за тот же период в пунктах пропуска более тысячи иностранцев обратились с заявлениями о предоставлении им временного убежища в России.

Как отмечается, автомобильные пункты пропуска «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп» работают в штатном режиме, круглосуточно. В ведомстве особо подчеркнули, что планов по прекращению пропуска через госграницу нет.

Ранее крымские власти сообщали о въезде в регион более 77 тысяч граждан с территории Украины — данные приводились на 16 апреля.