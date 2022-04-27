Оренбург, , 12:24 — REGNUM В Оренбургской области за сутки (26 апреля) госпитализированы 23 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 15 случаев меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На утро 27 апреля в стационарах находятся 135 человек. Состояние 44 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены семеро. Еще 89 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 214 877 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 73 случая. От коронавирусной инфекции скончались 3960 пациентов. Выздоровели 208 996 человек.