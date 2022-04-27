Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге рассказали о мерах поддержки сектора растениеводства России в условиях западных санкций и сложной экономической обстановки в стране. Эти меры на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ представил 27 апреля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что конструктивный диалог между Минсельхозом и Федеральным собранием способствует развитию агропромышленного производства. Законодатели и исполнительная власть совместно занимаются решением непростых вопросов. Такое сотрудничество особо важно в условиях нынешней ситуации.

«Сейчас в активной фазе посевная. Работы начались в 53 субъектах. Засеяно уже 4,7 млн гектаров. Подготовка к этому важнейшему этапу велась заблаговременно, что позволило штатно войти в весенние полевые работы», — доложил министр.

К старту посевной в каждом субъекте подготовили все необходимые ресурсы: семена, технику, топливо, удобрения. Эту работу субъектов поддерживают и в плане финансов. Аграрии к 1 мая должны получить не менее 50% средств, компенсирующих и стимулирующих субсидий, от региональных администраций.

При этом на федеральном уровне решили оказать дополнительные меры поддержки отрасли растениеводства. Для оперативного реагирования субъектам рекомендовано предусмотреть возможность авансирования затрат аграриев.

«Значительно усилено льготное кредитование. Этот механизм был и остаётся наиболее популярным. На данные цели дополнительно выделено 30 млрд рублей, 25 из которых — на новые короткие кредиты, наиболее востребованные в рамках посевной», — отметил министр.

Помимо этого процентную ставку по льготным кредитам адаптируют к текущей ситуации. По действующим кредитным договорам её оставили на прежнем уровне, от 1% до 5%.

Отметим, что в ходе посевной некоторые регионы решили увеличить площадь земли под эти цели. Так, в Хакасии её площадь планируют увеличить на 7,5 тысяч гектар.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев: импортозамещение в России зависит от уровня дисциплины