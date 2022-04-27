Ставрополь, 27 апреля 2022, 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае суд вынес обвинительный приговор жителю Андроповского района. Его признали виновным в совершении убийства предпринимателя и приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на 15 лет.
Напомним, взрыв машины на Старомарьевском шоссе произошел 21 июня 2018 года. Находившийся в салоне BMW X6 владелец погиб. По подозрению в совершении преступления задержали одного из знакомых убитого предпринимателя. Как выяснилось, у него был большой долг перед погибшим, который он не планировал возвращать.
После этого злоумышленник привел взрывное устройство в действие дистанционным способом и избавился от своего кредитора.