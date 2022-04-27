Ставрополь, , 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае суд вынес обвинительный приговор жителю Андроповского района. Его признали виновным в совершении убийства предпринимателя и приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на 15 лет.

Взрыв Andrew Kuznetsov

Напомним, взрыв машины на Старомарьевском шоссе произошел 21 июня 2018 года. Находившийся в салоне BMW X6 владелец погиб. По подозрению в совершении преступления задержали одного из знакомых убитого предпринимателя. Как выяснилось, у него был большой долг перед погибшим, который он не планировал возвращать.

«Не имея финансовых возможностей исполнить долговые обязательства перед потерпевшим в размере более 3,4 млн рублей, с целью освобождения себя от материальных затрат по возврату долга, замаскировав под подарок взрывное устройство, поместил его под переднее сиденье в салоне автомобиля «BMW X6», принадлежащего потерпевшему», — сообщают подробности в прокуратуре по региону.

После этого злоумышленник привел взрывное устройство в действие дистанционным способом и избавился от своего кредитора.