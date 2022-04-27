Москва, 27 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Финансовые ресурсы субъектов РФ позволяют им реагировать на новые вызовы. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Итоги прошлого года и начало текущего года говорят о созданном финансовом заделе субъектов Российской Федерации, который позволяет субъектам реагировать на новые вызовы. С начала года доходная база 83 регионов России увеличилась на 27%, остатки выросли на 41% — то есть достигли более 3 трлн рублей. Госдолг стабилен — 2,5 трлн и 22%», — заявил Силуанов.

«Но видим, что ситуация меняется. И, естественно, у субъектов Российской Федерации возникают дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию», — указал он.