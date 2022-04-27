Москва, 27 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В 2022 году можно ждать роста цен на новостройки в пределах 15-20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«В I квартале 2022 года в РФ активно приобретались бюджетные варианты, которые пользовались популярностью как среди покупателей жилья для себя, так и среди жилищных инвесторов, – сказал Цыганов. — Объемы такого жилья уменьшились. Кроме этого, застройщики стали вести более острожную политику и не выводят на рынок большие объемы, предпочитая придерживать квартиры для будущих продаж в расчете на появление новых программ стимулирования покупателей».

При этом экономист призвал не забывать о снижении платежеспособности потенциальных приобретателей квартир.

«В итоге в 2022 году с учетом роста цен на часть стройматериалов и зарплат строителей можно ожидать роста цен на новостройки на уровне инфляции или немного выше, то есть в пределах 15-20% в зависимости от успешности проекта застройки», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ приобретение недвижимости в ипотеку становится все менее выгодной затеей.