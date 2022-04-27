Москва, 27 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Осенний этап программы «Туристический кешбэк» состоится. При сохранении текущих показателей спроса на туры по России на продление акции может потребоваться еще 2,2 млрд рублей. Об этом завил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ИА REGNUM Туризм

По его словам, эту сумму на реализацию программы туристического кешбэка в госбюджете зарезервировал Ростуризм. О датах начала акции будет сообщено дополнительно.

По данным Ростуризма, с начала 2022 года в акции приняли участие 2,4 млн человек, приобретя туры на 44 млрд рублей. Возврат средств на карты «Мир» составил 8,5 млрд рублей. Средняя стоимость тура с кешбэком уменьшилась на 9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что программой туристического кешбэка в России в 2022 году смогут воспользоваться порядка 3 млн человек.

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