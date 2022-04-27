Калуга, 27 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 41 человек. Днём ранее, 25 апреля, в регионе было зарегистрировано 42 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 982 человек, 99 389 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.