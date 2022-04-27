Донецк, , 12:21 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что заявления представителей Киева о том, что беженцы с Украины якобы вывозятся на территорию России принудительно и находятся там на положении рабов, являются ложью и очередной провокацией.