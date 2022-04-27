Москва, 27 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 27 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 760 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 382 случая больше аналогичного показателя 26 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 378 человек, а днём ранее — у 455 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 7 705 новых случаев заражения коронавирусом.