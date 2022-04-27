Новосибирск, 27 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд рассмотрел иск к экс-прокурору Владимиру Фалилееву и его супруге о выселении. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

Acdixon В суде

«27 апреля 2022 года рассмотрено в гражданское дело по исковому заявлению прокуратуры Новосибирской области к Фалилееву Владимиру Александровичу, Фалилеевой Галине Максимовне о признании утратившими право пользования жилым помещением, выселении, — говорится в сообщении суда. — Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме».

Фалилеевы выселены из квартиры, без предоставления другого жилого помещения.

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