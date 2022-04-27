Магадан, 27 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что надзорные ведомства в ходе мониторинга не выявили необоснованного завышения цен в торговых сетях региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Мы вместе со всей страной переживаем непростой период. И понятно, что цены легко взлетают, а снижение идет медленно. Но всё же. В Магаданской области цены на сахар снизились, необходимые лекарства в аптечной сети есть. Ведомства занимаются мониторингом обстановки в регионе постоянно. Надзорные органы не выявили грубых нарушений за предыдущие две недели: необоснованного завышения цен или создание продуктового ажиотажа», — написал в телеграм-канале губернатор Колымы.

Сергей Носов также отметил, что прогноз по ценам в магазинах на на май и июнь – оптимистичный и предложил в социальных сетях публиковать данные по аналитике, чтобы жители могли сами проверять, не превышают ли магазины торговые наценки и не занимаются ли спекуляцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов заявил, что в условиях антироссийских санкций придётся работать по-другому, но перспективы развития у страны есть.