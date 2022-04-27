Сана, , 12:20 — REGNUM Руководство йеменского повстанческого движения «Ансаралла», члены которого также известны как хуситы, сообщило об отсутствии прогресса в переговорах с Саудовской Аравией. Об этом 27 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление официального представителя движения Мухаммеда Абд аль-Салама.

Йемен Ibtimes.com

Как заявили в «Ансаралла», срок перемирия, заключенного с Саудовской Аравией истекает на следующей неделе, однако Эр-Рияд до сих пор не выполнил ни одного из условий мира.

«Первый месяц перемирия почти закончился, а прогресса в его наиболее важных положениях до сих пор нет. Саудовские власти до сих пор не решили вопрос открытия воздушного сообщения с Йеменом через аэропорт Саны», — заявил Абд аль-Салам.