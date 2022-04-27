Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала следить за сохранением качества питания в детских организациях в текущих условиях. Об этом она заявила 27 апреля на заседании президиума Совета законодателей России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

Она отметила, что с марта наблюдаются некоторые изменения, и соблюдать требования к питанию для детей не всегда просто.

«Мне очень хочется попросить вас при работе в субъектах обратить на это внимание — не должно быть изменений <…> в качестве и безопасности продуктов питания», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также призвала рассмотреть вопрос о замене импортных продуктов питания на отечественные. В детское питание, добавила она, следует включить сезонные фрукты и овощи, выращенные в России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил об увеличении расходов на сельскохозяйственные работы на фоне антироссийских санкций.