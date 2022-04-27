Казань, 27 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 27 апреля первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 3350 несовершеннолетних, вторым компонентом — более 2550 человек. Об этом сообщил главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Pxhere.com Прививка

В республику первую партию подростковой вакцины доставили в конце января. Прививки вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» проводят на добровольной основе детям в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в Татарию поступило вакцин на 6 тыс. человек, при необходимости минздрав планирует заказать еще партию препарата.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии зарегистрирован 143 971 случай заражения коронавирусом, выздоровел 137 861 пациент, скончались 1972 человека.

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