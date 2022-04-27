Самара, , 12:16 — REGNUM Двух мужчин обвинили в убийстве знакомого с целью завладения его деньгами в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За решеткой diegoattorney

По версии следствия, зимой 2019 года двое мужчин со своим общим знакомым решили продать его квартиру в г. Самаре и на эти деньги развивать бизнес по продаже антиквариата.

В материалах дела указано, что они нашли покупателя, с которым владелец недвижимости заключил договор купли-продажи на сумму 4,1 млн рублей. После оформления всех документов продавец передал средства одному из фигурантов уголовного дела.

«Двое злоумышленников в целях завладения деньгами спланировали убийство продавца квартиры. Под вымышленным предлогом они вывезли его в лесополосу в Хвалынском районе Саратовской области», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что там обвиняемые нанесли мужчине смертельные травмы и скрылись с места преступления, а деньги потратили на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела будут переданы в суд.