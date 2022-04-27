Москва, , 12:11 — REGNUM Уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы возбудили следователи из России. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по данным следователей, памятник воинам Красной армии в литовском населенном пункте Жалейи был в пареле облит краской злоумышлениками.

Кроме того, утончается, что такого рода действия направлены против интересов России в вопросе сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом

При этом указывается, что ведется установление причастных к этому преступлению лиц, поступкам которых будет дана уголовно-правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Шакяйском районе Литвы вандалы обрызгали краской памятник воинам Красной армии, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом 27 апреля сообщает литовская полиция.