* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:10 — REGNUM Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что движению в Афганистане удалось подавить террористические группировки, в частности, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и у него достаточно сил и средств для борьбы с ними. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Напомним, ранее МИД Ирана заявил, что готов помочь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с терроризмом. 25 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что его страна готова поделиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим опытом борьбы с террористическими группировками.

Инамулла Самангани, не упоминая заявления Ирана о сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорит, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое в прошлом стало серьёзной угрозой для Афганистана, теперь нигде в стране не имеет физического присутствия.

Самангани добавил, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось подавить террористические группы, и что группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла свою способность совершать атаки.

По словам представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), виновные в терактах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре и Балхе были уничтожены или задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Десятки мирных жителей погибли в результате серии терактов в нескольких афганских провинциях на прошлой неделе. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за ряд таких нападений.

После эскалации атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, особенно против хазарейцев и шиитов, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось обеспечить безопасность населения в некоторых частях Афганистана.