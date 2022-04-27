Лас-Вегас, США, 27 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Warner Bros. показала логотип будущего кинокомикса «Синий жук», главную роль в котором сыграет актёр сериала «Кобра Кай» Холо Маридуэньо. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

(сс) Lena Rose Комиксы

Кинокомпания продемонстрировала изображение в рамках презентации на фестивале CinemaCon 2022 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Кроме Маридуэньо в проекте также участвуют Сьюзан Сарандон, Бруна Маркезини, Белисса Эскобедо, Джордж Лопес, Эльпидия Каррильо и другие. В качестве режиссёра выступит Анхель Мануэль Сото («Двенадцать»).

Напомним, о том, что Warner Bros. снимет фильм на основе комиксов «Синий Жук» СМИ сообщили ещё в ноябре 2018 года. В декабре 2021-го компания объявила, что картина выйдет в широкий прокат и не появится в день премьеры в онлайн-кинотеатре HBO Max.