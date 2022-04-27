Белгород, 27 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки выписаны 94 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Белгородской области выявлен 129 601 носитель коронавируса. Выздоровели 126 298 жителей, не справились с последствиями инфекции и скончались 2 222 человека. В стационарах находятся 172 пациента, ещё 909 – лечатся амбулаторно.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 43 человека.