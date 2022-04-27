Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Солидарность и сплоченность всех ветвей и уровней публичной власти позволят использовать сложившуюся в стране и мире ситуацию для развития России. Об этом заявила 27 апреля председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, посвященном Дню российского парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Новые вызовы, как известно, дают уникальные возможности для развития. Наша задача — максимально их использовать. Особое значение при этом имеют солидарность и сплоченность всех ветвей и уровней публичной власти», — сказала спикер Совфеда, уточнив, что ядром антикризисной системы управления экономикой в современных условиях служит план первоочередных действий, утвержденный правительством РФ.

Валентина Матвиенко указала, что над его реализацией, по поручению президента РФ, работает комиссия во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. «По сути в формате оперативного штаба в режиме 24/7», — добавила она.

«Парламент активно вовлечен в эту работу на постоянной основе. Мы активно включились в процесс подготовки предложений с учетом рекомендаций субъектов Федерации. Кстати, многие из наших предложений учтены в плане действий правительства», — отметила спикер СФ.

Так, в рамках реализации плана были запущены программы льготного кредитования системообразующих организаций, малого и среднего бизнеса (МСП), аграрного сектора (АПК). Введены кредитные каникулы, мораторий на банкротство, налоговые послабления для бизнеса и граждан. Упрощены закупочные процедуры, снижена административная нагрузка на предпринимателей и многое другое.

«Правительством проделана действительно большая, профессиональная работа. Во многом, благодаря которой, как сказал президент, сценарий экономического блицкрига против России полностью провалился», — подчеркнула Матвиенко, добавив, что план первоочередных действий — это «живой документ», который постоянно дополняется и актуализируется.