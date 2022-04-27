Курган, 27 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Курганской области 1 и 9 мая запрещена продажа алкогольной продукции, за исключением розничной торговли в кафе, ресторанах и других точках общепита. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что с 15 апреля на территории всей Курганской области введён особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая в Курганской области введён запрет на посещение жителями лесов.

«Пожары, уносящие жизни взрослых и детей, уничтожающие имущество и природу также часто возникают как раз по вине алкоголя, когда не особо люди отдают себе отчёт в своих действиях», — прокомментировал запрет в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.