Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года при пожарах погибли 32 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Dave Hogg

На территории Оренбуржья с начала года произошло 998 пожаров. Их жертвами стали 32 человека, среди них – один ребенок. Травмированы 25 человек, в том числе ребенок.

По данным ведомства, горел частный дом в райцентре Переволоцкий. В здании без присмотра взрослых находился ребенок. Он погиб. Причиной возникновения пожара названа детская шалость с огнем.

Еще один ребенок получил травмы при пожаре 26 апреля. В селе Новобогородское школьник заработал ожоги при розжиге бани.